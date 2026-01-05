Intentó matar a una mujer en Nochebuena; va a prisión en San Luis de la Paz

San Luis de la Paz, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso penal de RAMÓN “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras una agresión ocurrida en el municipio de San Luis de la Paz.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron la tarde del 24 de diciembre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, cuando el imputado llegó a una localidad del municipio portando una herramienta punzocortante conocida como guaparra. En el lugar, comenzó a agredir verbal y físicamente a la víctima, mientras la amenazaba de muerte.

Durante el ataque, el agresor intentó llevar por la fuerza a la mujer hacia una construcción en obra negra con la intención de privarla de la vida, incluso colocándole el arma en el cuello. El crimen no se consumó gracias a la intervención de un familiar, quien logró detener la agresión.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Mujeres por Razones de Género integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes de Investigación Criminal.

En audiencia, un Juez de Control calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a RAMÓN “N”, imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación complementaria.