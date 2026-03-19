Dan prórroga a docentes para sumarse a campaña de alfabetización en Guanajuato

León, Guanajuato.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) amplió al 20 de marzo la fecha de registro para maestras y maestros de educación básica interesados en participar en la Campaña Nacional de Alfabetización 2026 “Alfabetizando, transformamos y dejamos huella”.

Ante ello, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (INAEBA) se suma a la difusión de esta estrategia en la entidad, como parte del compromiso del Gobierno de la Gente con una educación que incluye y dignifica vidas.

Esta ampliación permitirá que más docentes se incorporen de manera voluntaria a una acción de alto sentido social y, al mismo tiempo, accedan al punto adicional en el proceso de Promoción Horizontal 2026, conforme a la normatividad aplicable de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

La promoción horizontal es el mecanismo mediante el cual las maestras y los maestros pueden acceder a niveles de incentivo sin cambiar de función. Por ello, esta campaña representa una oportunidad para apoyar a personas en rezago educativo y, a la vez, fortalecer la trayectoria profesional docente.

La estrategia, impulsada por el INEA en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), consiste en atender al menos a una persona de 15 años o más que no sepa leer ni escribir, acompañarla en su proceso educativo y cumplir con las etapas marcadas en la convocatoria.

Las y los interesados deberán acudir a la Coordinación de Zona del INAEBA más cercana a su domicilio o centro de trabajo para realizar su registro y dar seguimiento a su participación en Guanajuato.

La fecha límite para identificar a la persona educanda y registrarse como asesor será ahora el 20 de marzo. Posteriormente, el 15 de mayo deberá concluirse el Libro 1 del material “Nombrando y Contando al Mundo”; el 22 de mayo será la fecha límite para registrar el avance; y del 22 al 29 de mayo deberá subirse la constancia de participación en la plataforma correspondiente.

Para facilitar este proceso, las y los docentes pueden consultar el micrositio oficial habilitado para esta estrategia en: https://seguimiento.inea.gob.mx/convenio/inea-usicamm-snte

En este sitio podrán seleccionar su entidad federativa, ubicar la Coordinación de Zona que les corresponde y descargar los formatos necesarios para su registro.

“En Guanajuato nos sumamos a esta estrategia nacional porque sabemos que alfabetizar transforma vidas. Para el Gobierno de la Gente es importante que más maestras y maestros conozcan esta oportunidad y participen, para que este beneficio llegue a quien más lo necesita”, expresó Eusebio Vega Pérez, titular del INAEBA.