Más de 10 detenidos en Guanajuato por extorsión a comercios

Guanajuato.- Gracias a información obtenida mediante labores de inteligencia y a un trabajo de investigación enfocado en restablecer la tranquilidad de comerciantes y familias afectadas por delitos de extorsión, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ejecutó diversos cateos en los municipios de Irapuato, Celaya, León, San Miguel de Allende y Guanajuato capital. Como resultado, fueron detenidos más de una decena de presuntos responsables, varios de los cuales ya cuentan con sentencia de prisión.

Durante la indagatoria, los analistas lograron identificar coincidencias claras en el modus operandi de los grupos delictivos. Entre ellas, el envío de notas extorsivas en las que se obligaba a las víctimas a comunicarse a números telefónicos para exigir altos pagos de dinero a cambio de no hacerles daño, así como agresiones directas mediante disparos de arma de fuego para intimidar a los locatarios y obtener efectivo.

Con estos elementos, Fiscales de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión solicitaron de la autoridad jurisdiccional las órdenes de aprehensión y de cateo necesarias para intervenir en los inmuebles donde los involucrados se ocultaban. Estos actos permitieron la detención y vinculación a proceso de:

FRANCISCO JAVIER “N” (líder de la célula en Irapuato), NICOLÁS ANTONIO “N”, FERNANDO SAÚL “N”, alias “el bola”; BRAYAN ALEXIS “N”, alias “el chiskiado”; PERLA MARÍA DEL CARMEN “N”, JORGE ALFREDO “N”, DANIEL “N” y FRANCISCO “N”.

En los operativos también se aseguraron vehículos de motor, equipos telefónicos y otros objetos utilizados para cometer los delitos, los cuales fortalecieron las acusaciones presentadas ante la autoridad judicial.

De manera paralela, en fechas relacionadas, agentes del Ministerio Público Especializado en Extorsión expusieron ante el Juez las pruebas necesarias para obtener, mediante procedimiento abreviado, sentencias de varios años de prisión contra JESÚS “N”, JOSÉ MANUEL “N”, TOMÁS “N” y HUGO GIOVANNI “N”.

Cada denuncia es fundamental para activar de inmediato las acciones que permiten desarticular estas células dedicadas a la extorsión y asegurar que sus integrantes sean llevados ante la justicia.