Estudiantes del CECyTE de Abasolo celebra la biotecnología

Abasolo, Guanajuato.- Con el objetivo de acercar a las y los estudiantes al mundo de la ciencia aplicada, el CECyTE Plantel Abasolo celebró el Día de la Biotecnología, una jornada dedicada al conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad.

Durante el evento se realizaron diversas actividades académicas, entre ellas charlas informativas y talleres prácticos en el laboratorio, donde los estudiantes pudieron explorar aplicaciones biotecnológicas relacionadas con los alimentos y procesos experimentales. Estas dinámicas permitieron vincular la teoría con la práctica, fortaleciendo habilidades científicas y técnicas en un entorno formativo.

A través de estas iniciativas, el plantel reafirma su compromiso con la educación integral y el impulso de áreas científicas como la biotecnología, disciplina clave para el desarrollo sustentable, la salud, el sector alimentario y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

El Gobierno de Abasolo reconoce el trabajo realizado por las instituciones educativas que promueven la formación tecnológica y celebran esfuerzos que inspiran a las nuevas generaciones a involucrarse en la ciencia y la innovación.