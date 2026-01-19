Celebran en España, México y Guanajuato a José Alfredo en Madrid

Guanajuato, Guanajuato.- Se cumple el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez. Si bien no se le hizo un festival como cuando se conmemora su deceso, en el mes de noviembre, se le hizo homenaje en Madrid, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y lo recordó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Familiares y admiradores le hicieron homenaje y cantaron las tradicionales “Mañanitas” en Dolores Hidalgo y el canal 22 le dedicó un programa especial.

Desde temprana hora y ya establecida en Madrid, España, donde participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la gobernadora anunció que se rendiría homenaje al compositor en aquella ciudad.

Más tarde, en horario vespertino en España, se llevó a cabo el acto en la embajada de México en ese país, donde el 22 de enero de 2024 fue colocado un busto del guanajuatense.

Libia Denisse García Muñoz Ledo encabezó el homenaje a José Alfredo Jiménez, con motivo de la conmemoración del aniversario 100 de su nacimiento.

Estuvieron presentes Quirino Ordaz Coppel, Embajador de México en España; además de la hija del cantante guanajuatense, Paloma Jiménez Gálvez, quien es también una de las más destacadas investigadoras de la obra del dolorense. Asistieron de igual manera el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri; la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith; y la diputada local morenista Miriam Reyes Carmona.

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” con una referencia al centenario del natalicio de Jiménez y la concluyó con la reproducción de la canción “El rey”, con la que se identifica al también llamado “Poeta popular de México”.

Los festejos nacionales corrieron a cargo del canal 22, propiedad del gobierno federal. Este lunes 19 de enero, a partir de las 12:00 horas, través de la señal 22.1 y vía streaming en el portal de la televisora, transmitieron programas que reconocen el legado del cantautor José Alfredo Jiménez, en el marco del centenario de su nacimiento

Es alrededor de esta figura que en varios municipios de Guanajuato, incluyendo su natal Dolores Hidalgo, así como en la Ciudad de México, se realizarán diversos homenajes, incluso una moneda conmemorativa por parte del Senado de la República, y por su parte, el Canal de las Culturas de México lo celebrará con una serie de especiales musicales, a partir de las 12:00 horas, con la transmisión de Así fue mi padre, un metraje que recopila anécdotas de José Alfredo Jiménez contadas por gente cercana al cantante, así como artistas , entre los que destacan Juan Gabriel, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz, César Costa, por mencionar algunos.

A las 13:00 horas se transmitirá ¡Qué lindo es mi México!, un especial que reúne el talento de la artista Mary Sánchez y el mariachi mexicano, acompañado de entrevistas con reconocidos personajes. Posteriormente, a las 16:30 horas, se transmitirá el documental de Guillermo Montemayor, José Alfredo Jiménez, cuántas luces dejaste encendidas, que refleja el mundo interior del guanajuatense a través del testimonio de sus hijos, familiares, compañeros y amigos, así como los motivos que hubo detrás de sus composiciones. La programación la complementan el Homenaje por el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez desde el Palacio de Bellas Artes y el especial, dedicado al artista, El Cancionero y sus amigos con Rosy Arango, a las 17:30 y 19:00 horas, respectivamente.

Festejos en Dolores

En Dolores Hidalgo realizaron la tarde de este domingo una conferencia-concierto en recuerdo del compositor. A la medianoche una comitiva se trasladó al Panteón Municipal y le llevaron “Mañanitas” al Hijo del Pueblo. Luego, entre tequilas y mezcales, cantaron sus canciones.

Hoy siguen los festejos.

José Alfredo Jiménez comenzó su carrera a finales de la década de los años 40. A lo largo de su actividad, misma que duró hasta su muerte en 1973, cosechó un sinfín de éxitos que trascendieron fronteras y llegaron a varias partes del mundo, posicionándolo como un referente de la cultura mexicana. Su primera canción grabada fue “Yo”.

Le siguieron “Amanecí en tus brazos”, “La media vuelta”, “Tú y las nubes”, “No me amenaces”, “Te solté la rienda”, “Ojalá que te vaya bonito”, “El último trago” y “El rey” (canción con la que se ganó su apodo más popular), son algunos de los 300 temas inmortales del también llamado Hijo del pueblo.

El éxito de sus canciones permitió que su figura se extendiera a otros formatos como el teatro, la televisión, la radio y el cine, participando en cintas como Ni pobres ni ricos, Camino de Guanajuato, La feria de San Marcos, Mis padres se divorcian, Juana Gallo, La sonrisa de los pobres, Me cansé de rogarle y La mano de Dios.

A su pueblo natal le compuso “15 de Septiembre” y para su estado creó “Camino de Guanajuato”, considerado un himno para la ciudad de León y la entidad.