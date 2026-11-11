María Ana, adulta mayor, busca a sus familiares en Pénjamo

Ella vive en Sahuayo, Michoacán, pero asegura haber nacido en el municipio guanajuatense

Redacción Notus11 noviembre, 2026

Michoacán.- La señora María Ana Vargas Ramos es una adulta mayor que vive en el municipio de Sahuayo en Michoacán que busca a su familia de Pénjamo. La abuelita asegura haber nacido en el municipio guanajuatense y espera reunirse con sus seres queridos a través de la ayuda del DIF.

María Ana actualmente tiene su propia casa en Sahuayo, sin embargo, al parecer no hay parientes cercanos a su domicilio. Por ello, acudió al DIF municipal con la premisa de encontrarlos en Pénjamo.

La difusión de su caso en redes sociales ha fomentado el apoyo ciudadano, pero se espera que una coordinación entre las dependencias de Michoacán y Guanajuato pueda acercarla a los penjamenses con los que pudiera tener vínculos de sangre.

Redacción Notus11 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información