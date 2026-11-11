María Ana, adulta mayor, busca a sus familiares en Pénjamo

Michoacán.- La señora María Ana Vargas Ramos es una adulta mayor que vive en el municipio de Sahuayo en Michoacán que busca a su familia de Pénjamo. La abuelita asegura haber nacido en el municipio guanajuatense y espera reunirse con sus seres queridos a través de la ayuda del DIF.

María Ana actualmente tiene su propia casa en Sahuayo, sin embargo, al parecer no hay parientes cercanos a su domicilio. Por ello, acudió al DIF municipal con la premisa de encontrarlos en Pénjamo.

La difusión de su caso en redes sociales ha fomentado el apoyo ciudadano, pero se espera que una coordinación entre las dependencias de Michoacán y Guanajuato pueda acercarla a los penjamenses con los que pudiera tener vínculos de sangre.