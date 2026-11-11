Arrancan pavimentación de cinco calles en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con una inversión compartida dedicada al desarrollo urbano local, autoridades estatales y municipales dieron el banderazo oficial de arranque a cinco obras de pavimentación en colonias de este municipio, las cuales forman parte del programa Manos a la Obra.

El evento de inicio se realizó en la colonia Juan Cayetano Gómez de Portugal, encabezado por Karla Sofía Padilla Ledesma, subsecretaria de Inclusión e Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría del Nuevo Comienzo, y el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

El paquete de vialidades intervenidas contempla:

Calle Guanajuato (colonia Juan Cayetano Gómez de Portugal): 4.7 millones de pesos.

Calle Vicente Suárez (colonia Niños Héroes): 3.5 millones de pesos.

Calle Juan de la Barrera (colonia Niños Héroes): 3.3 millones de pesos.

Calle Paseo de la Presa (colonia Bajos de la Presa): 2.8 millones de pesos.

Calle Sin Nombre (entre calles No. 2 y 7 en la colonia La Cayetana): 2.2 millones de pesos.

Gestión de infraestructura y mitigación de riesgos

Estas cinco vialidades forman parte de una bolsa general de 12 proyectos asignados a Manuel Doblado por un monto acumulado de 79 millones 306 mil 906 pesos, impulsados mediante expedientes ejecutivos gestionados ante la administración estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Dentro de este conjunto de obras destaca la construcción del puente de Maravillas, proyecto enfocado en la prevención e infraestructura hidráulica contra inundaciones que dispondrá de 41 millones de pesos.

A nombre de la comunidad beneficiada, la señora Cristela Reyes González señaló que la pavimentación de los tramos urbanos garantizará traslados más seguros para familias y adultos mayores, mejorando la conectividad e imagen de los sectores atendidos.

Al acto protocolario asistieron integrantes del Ayuntamiento, representantes vecinales y funcionarios operadores del programa estatal.