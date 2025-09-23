Fiscalía de Guanajuato entrega constancias de renovación a personal facilitador

Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias de renovación de certificación al personal facilitador, acto realizado en el marco del Día Internacional de la Paz, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante el evento, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, destacó la importancia de la justicia restaurativa como un pilar esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño a las víctimas, al tiempo que subrayó la necesidad de resolver conflictos de manera más humana, eficiente y cercana a la ciudadanía.

“Reconozco y felicito a todas y todos los que, con su trabajo diario, contribuyen a fortalecer este sistema. Cuando asumí esta responsabilidad, prometí que apoyaríamos al área de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales, y hoy los resultados hablan por sí mismos”, expresó el Fiscal General.

Entre los logros destacados, se mencionó la recuperación del 10% del presupuesto municipal anual en San Felipe mediante un acuerdo reparatorio; el acuerdo con la empresa AGROVERDI, que permitió la reparación del daño y fomentó la responsabilidad empresarial; así como un caso con FERROMEX que defendió los derechos de las víctimas, sentando precedente en la aplicación de la ley.

El Fiscal General resaltó que el personal facilitador es pieza clave para el funcionamiento del modelo de justicia restaurativa, pues su certificación representa compromiso y vocación hacia una justicia humanista. Asimismo, destacó que la labor de los facilitadores agiliza procesos, refuerza la confianza en las instituciones y contribuye a la construcción de una cultura de paz.

“Su trabajo tiene un impacto directo en la calidad de vida de todos los guanajuatenses. Gracias a ustedes, hemos logrado avanzar hacia un entorno más seguro, pacífico y justo”, concluyó Vázquez Alatriste.