Manuel Doblado registra uno de los mayores índices de migración en Guanajuato

Manuel Doblado, Guanajuato.- Manuel Doblado se ubica entre los de los municipios con mayor índice de migración en el estado de Guanajuato, al registrar que el 58.72 por ciento de su densidad poblacional es migrante, una cifra considerada alta y que refleja la fuerte movilidad de sus habitantes hacia el extranjero.

Así lo dio a conocer Samantha Gutiérrez García, directora de la Dirección de Derechos Humanos y Atención al Migrante y sus Familias, quien explicó que Manuel Doblado forma parte del grupo de municipios con mayor presencia migratoria, junto con Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Cuerámaro, Ocampo, Xichú, Santiago Maravatío y Yuriria.

Detalló que este porcentaje significa que más de la mitad de la población del municipio no reside de manera permanente en la localidad, al encontrarse principalmente en Estados Unidos. No obstante, durante el presente año se ha registrado un fenómeno de retorno, ya que del total de migrantes, alrededor del 33 por ciento ha regresado al municipio.

De acuerdo con la funcionaria, los retornos se han dado tanto de manera voluntaria como por temor a las nuevas normativas migratorias impuestas por Estados Unidos, así como por el endurecimiento de los procesos de detención y deportación. “Cada vez se vuelve más complicado moverse y salir”, explicó.

Gutiérrez García señaló que la Dirección mantiene contacto permanente con grupos de enlace y casas migratorias en Estados Unidos, entre ellas la de Atlanta, las cuales se organizan por distritos, municipios o estados, tomando en cuenta que cada entidad cuenta con legislaciones distintas en materia migratoria.

Añadió que se trabaja de manera coordinada con abogados de diversas asociasiones, quienes brindan asesoría legal gratuita a los migrantes; sin embargo, reconoció que en algunos casos los procedimientos se complican cuando existe alguna felonía o agravante, como evitar a un agente de migración, lo que puede derivar en procesos más largos o sanciones mayores.

Finalmente, subrayó que factores como el lugar de detención, la etapa del cruce o el criterio del juez migratorio influyen directamente en el tiempo de retención o deportación, lo que mantiene a las autoridades municipales en constante seguimiento para brindar orientación y apoyo a las familias de Manuel Doblado afectadas por la migración.