Irapuatenses abarrotan la Villa Navideña

Un intenso fin de semana previo a Navidad se vivió en el centro de la ciudad

Gerry Orozco22 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Miles de familias irapuatenses acudieron durante el fin de semana previo a la Navidad a la Villa Navideña, la cual registró una alta afluencia de visitantes que disfrutaron de sus principales atracciones y del ambiente festivo que caracteriza esta temporada.

Desde temprana hora, los asistentes aprovecharon para recorrer las atracciones más concurridas, como el trenecito y la oruga, especialmente populares entre niñas y niños, además de pasear por los distintos espacios decorados con temática navideña. A la par, muchos visitantes acudieron a la zona centro y áreas comerciales cercanas para realizar la compra de los regalos navideños, lo que incrementó considerablemente la movilidad en la ciudad.

No obstante, la gran afluencia generó caos vial y severos problemas de estacionamiento, ya que los espacios disponibles resultaron insuficientes. Estacionamientos públicos y privados se vieron abarrotados, mientras que las vialidades aledañas presentaron congestión durante varias horas, principalmente por las tardes y noches.

El fin de semana concluyó con la Caravana de Santa, evento que logró reunir a miles de irapuatenses a lo largo de su recorrido. Familias completas se dieron cita para admirar los carros alegóricos, llenos de luces, música y personajes navideños, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados y concurridos de la temporada.

