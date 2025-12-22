Reconocen labor de trabajadores de Servicios Públicos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La instalación del alumbrado y los atractivos de la Villa Navideña en Irapuato ha sido posible gracias al trabajo coordinado y permanente de los trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos, quienes durante esta temporada redoblan esfuerzos para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y garantizar eventos seguros y ordenados para la ciudadanía.

Así lo destacó Rogelio Pérez, director de Servicios Básicos, al señalar que, como cada año, esta dependencia es la responsable del montaje de la mayor parte de la iluminación y los adornos navideños en la ciudad. “No fue la excepción este año; nos tocó hacer el montaje de la mayoría de las luces y adornos de Navidad, muchos de ellos que ya teníamos y otros que se renovaron”, explicó.

El funcionario resaltó que el trabajo no se limita únicamente al centro histórico, sino que también se iluminaron accesos importantes de la ciudad, como el bulevar Guerrero, además de poner especial atención en la Villa Navideña, donde se concentran los principales atractivos, incluido el árbol monumental, la Rinconada Castañeda, la Plaza del Artista y el suministro de energía eléctrica para todos los adornos y actividades.

Pérez subrayó que en estas labores participa prácticamente toda la Dirección de Servicios Públicos. “No hay gente de nuestra dirección que se quede fuera. Alumbrado público, parques y jardines, imagen urbana, limpia, electricistas, quienes borran grafiti, todos trabajan en conjunto”, afirmó, destacando el esfuerzo de los trabajadores que se mantienen activos durante todo el día para mantener limpios y ordenados los espacios.

Entre las novedades de este año mencionó la instalación de nuevos atractivos como una oruga en la Plaza Fundadores, el túnel con nieve y tren, así como la iluminación del camino virtual en la Plaza Miguel Hidalgo, además de una decoración distinta en el edificio de la Presidencia Municipal. La respuesta de la ciudadanía, dijo, ha sido positiva, con buenos comentarios, especialmente hacia el árbol navideño, que calificó como “impresionante”.

En cuanto a los operativos para los desfiles y cabalgatas, el director explicó que Servicios Públicos juega un papel clave antes, durante y después de eventos como el desfile de Santa Claus y la Cabalgata de Reyes Magos. Las labores incluyen limpieza, revisión de vialidades, iluminación, colocación de contenedores de basura y un intenso operativo de aseo al finalizar los recorridos.

Detalló que en la Cabalgata de Reyes del año pasado se recolectaron entre 12 y 13 toneladas de basura, las cuales fueron retiradas en poco tiempo gracias al trabajo del personal de limpia, logrando que al día siguiente la ciudad amaneciera prácticamente limpia.

Finalmente, Pérez destacó que también se refuerzan medidas de seguridad y prevención, en coordinación con Protección Civil, mediante la revisión de instalaciones de gas y la obligatoriedad de contar con extintores, lo que ha permitido una mejor respuesta ante cualquier contingencia.

Con ello, el director reconoció la dedicación y compromiso de los trabajadores de Servicios Públicos, cuyo esfuerzo diario hace posible que las festividades decembrinas en Irapuato se desarrollen en un ambiente ordenado, limpio y seguro para todas las familias.