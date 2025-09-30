Entregan uniformes a corporaciones de seguridad en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Alcaldesa Laura Villapando Arroyo acompañada por miembros del ayuntamiento entregaron uniformes a elementos de la dirección de seguridad Pública, Transito y Protección Civil del municipio. La entrega se realizó en Jardín principal de cabecera municipal.

Ahí el director de la dirección de Seguridad Publica resaltó el compromiso que los elementos de estas tres corporaciones quienes a menudo ponen en riesgo y sacrifican su tiempo de estar con su familia para salvaguardar la integridad de los huanimarenses y cumplir cabalmente su labor.

Botas, pantalón, camisola, playera tipo polo, chamarra y gorra fue lo que 42 elementos de estas corporaciones recibieron de manos de los funcionarios.

“Nosotros lo único que podemos hacer para apoyarlos es generar las condiciones y espacios dignos para que ustedes puedan desempeñar su labor, no solamente porque lo necesitan si no porque lo requieren por lo difícil de sus actividades, ya que exponen su vida a diario y en pocas ocasiones se valora su trabajo”. Hoy quiero agradecerles por todo lo que han hecho para nuestro municipio. Comentó en su mensaje la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y la Dirección de Seguridad Publica refrendan su compromiso y el apoyo a los elementos para que sigan desempeñando su trabajo con responsabilidad y profesionalismo en beneficio de los Huanimarenses.