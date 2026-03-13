Manuel Doblado conmemora 345 años de fundación

Manuel Doblado, Guanajuato.- El municipio de Manuel Doblado celebró el 345 aniversario de su fundación, una fecha que fue conmemorada por autoridades municipales y habitantes con un mensaje del presidente municipal, Adolfo Alfaro, quien resaltó la riqueza histórica, cultural y social de esta tierra guanajuatense.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que la historia del municipio se ha construido con el paso de generaciones que, con trabajo y esperanza, han forjado la identidad de la ciudad.

Hoy celebramos 345 años de historia, de identidad y de grandeza de nuestro querido Manuel Doblado. Nuestra ciudad no nació de un día para otro, se fue construyendo con el trabajo, la esperanza y el esfuerzo de muchas generaciones que hicieron de esta tierra su hogar, expresó.

El presidente municipal recordó que la ciudad ha tenido distintos nombres a lo largo del tiempo. En sus orígenes fue conocida como Piedra Gorda, posteriormente como San Pedro Piedra Gorda, reflejando las tradiciones y la fe que han acompañado a la comunidad desde sus primeros años.

Con el paso del tiempo, la ciudad adoptó el nombre con el que hoy se le conoce, en honor al jurista y político liberal Manuel Doblado, quien fue reconocido por su defensa de la soberanía, la justicia y la dignidad del país. Fue el 16 de diciembre de 1899cuando la población recibió el título de ciudad y tomó oficialmente el nombre de Ciudad Manuel Doblado, en memoria del destacado personaje histórico.

El alcalde subrayó que la verdadera grandeza del municipio no sólo se encuentra en su historia, sino en su gente.

Está en quienes trabajan en el campo con orgullo, en quienes abren sus negocios cada mañana, en quienes educan a sus hijos con valores y en quienes todos los días hacen algo, por pequeño que parezca, para que esta tierra siga creciendo, afirmó.

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a la ciudadanía a preservar el legado histórico del municipio y a trabajar unidos para construir un mejor futuro.

Hoy celebramos el pasado, pero también celebramos algo todavía más importante: todo lo que juntos podemos lograr en el futuro. Manuel Doblado tiene pasado, tiene presente, pero sobre todo tiene un gran futuro, concluyó.