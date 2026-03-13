Intercambio UG–Francia reúne a estudiantes en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG), a través del Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS), realizará un intercambio cultural con el Liceo Saint Joseph, de Vendôme, Francia.

El 9 de agosto de 2017, ambas instituciones establecieron el Acuerdo Marco de Intercambio Cultural Internacional, el cual se encuentra vigente por su constante renovación.

El fin primordial de este programa se ancla en el aprendizaje de una lengua extranjera bajo el tema “Preservación del Patrimonio Cultural”, en cumplimiento a los objetivos del acuerdo. De manera secundaria, pero igualmente importante, se fomenta la exposición al conocimiento de una cultura diferente, incluyendo el patrimonio arquitectónico e histórico de ambas naciones, sensibilizando a estudiantes y docentes sobre la importancia de contar con una perspectiva abierta y responsable hacia una cultura distinta a la propia.

En 2026, la UG recibirá a la delegación francesa, integrada por nueve estudiantes y dos profesores del Liceo Saint Joseph, del 11 al 20 de marzo, mientras que 11 estudiantes de las Escuelas de Nivel Medio Superior de la UG realizarán una estancia en Francia del 10 al 19 de septiembre.

En representación de la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, acudió la Directora de Internacionalización, Mtra. María Adriana Aguilera Arrieta, quien expresó que recibir a jóvenes provenientes de lejanas latitudes siempre tiene algo profundamente simbólico, de tal forma que el mundo sigue siendo un lugar donde la curiosidad vence la distancia, el deseo de aprender del otro es más fuerte que cualquier frontera y las nuevas generaciones viajan no solo para conocer lugares, sino para comprender mejor a las personas.

El Director del CNMS, Dr. Juan Antonio Sánchez Márquez, remarcó que dicho programa se ha consolidado como un puente de diálogo, aprendizaje y amistad entre México y Francia, gracias a su constante renovación y el entusiasmo de quienes participan. Este intercambio se ha convertido en una experiencia formativa profundamente significativa para las y los estudiantes así como los docentes, dijo.

La bienvenida estuvo a cargo de la Coordinadora General de Desarrollo Académico del CNMS, Mtra. Ma. Teresa Sánchez Conejo, para quien recibir a esta delegación significa seguir fortaleciendo un puente académico, cultural y humano.

Las actividades programadas en las vistitas tienen los siguientes objetivos:

– Lingüísticos: práctica y mejora del dominio de las dos lenguas (francés y español) para el estudiantado de ambas instituciones, gracias a una inmersión académica, cultural y lingüística.

– Descubrimiento del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, gastronómico y medioambiental de la región de Guanajuato y de Val de Loire.

– Cívicos: trabajar en equipo y tomar consciencia de la necesidad de contribuir a la solidaridad internacional.

– Descubrimiento de otro sistema educativo: con un tiempo en clase para descubrir otra forma de enseñar, otro ritmo y otra manera de concebir la escuela.

– Descubrimiento de la vida en familia para ambos grupos: diferentes ritmos de vida, horarios, costumbres, alimentación, etc.

En dichas estancias, las y los alumnos participan en actividades académicas y culturales, tales como visitas a diferentes lugares históricos, encuentros gastronómicos, taller de piñatas y taller Fanzine, “¿Cómo se vive la igualdad de género y la diversidad en mi país?”, entre otras.