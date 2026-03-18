Manuel Doblado 2026 SE VIVE EN GRANDE: lista cartelera de la Feria

Del 26 de abril al 3 de mayo habrá artistas de la talla de Brindis X Siempre y El Recodo en una de las mejores ferias de la región

Redacción Notus18 marzo, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- En rueda de prensa se llevó a cabo la presentación de la cartelera destinada a una de las mejores Ferias de la región, en donde lo más importante es la ciudadanía.

Con la presencia de las y los integrantes del Patronato de la Feria, en una presentación encabezada por el Presidente Municipal  el Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes  se habló de la Feria que tendrá lugar del 26 de abril al 3 de mayo.

Precisamente en una de las fiestas patronales más  importantes de Manuel Doblado, y una ocasión de festejo que disfrutan las y los dobladenses y visitantes.

Bajo el lema: Manuel Doblado 2026 SE VIVE EN GRANDE! El Primer Edil indicó  que tras el análisis de los pormenores con los integrantes del Patronato, se busca repetir y ofrecer más  sorpresas a los asistentes a esta Feria.

“Como lo hicimos el año pasado, este año vamos a llevar a cabo una buena feria para la ciudadanía de nuestro municipio así como para los visitantes  que vamos a tener de otros municipios y Estados”, indicó Alfaro Reyes.

De manera que el acceso al recinto ferial será  totalmente gratuito, con costo únicamente el día  3 de mayo  cuando tradicionalmente se celebra el baile.

Y así  es como se integra la cartelera para este 2026:

Día 26 de abril Grupo BXS Brindis X Siempre.

27 de abril Conjunto Niebla.

Para el día 28 se presentará  Banda Güaresita.

El día  29 se tiene preparado evento de Lucha Libre.

El jueves 30 de abril estará Marco Flores y su banda Jerez.

Para el 1ro. De mayo, Poder del Norte.

El sábado 2 de mayo habrá Guerra de Bandas con agrupaciones de la región.

El día  3 de mayo, para el baile se presentará  Edwin Hernández y su grupo Impacto, Banda Cuisillos, Los Titanes de Durango y cerrar con la Banda  El Recodo.

Enfatizó el alcalde que los teloneros serán  grupos locales y de la región, con el objetivo de generar espacios de proyección para el talento de la zona.

Además,  señaló el apoyo por parte de Gobierno del Estado, como en años anteriores que se cuenta con su participación en esta Feria.

Destacó que el acceso será totalmente gratuito y que solo para el día  3 de mayo se contempla preventa de boletos en 350 pesos.

Se habló también de la importancia de resaltar la festividad patronal y de llevar una coordinación con los eventos en ambos sentidos.

Con el Alcalde estuvieron las y los integrantes del Patronato: Nelson Miguel Hernández  presidente del Patronato; Antonia León, secretaria; Alejandro Quiroz, tesorero; las y los vocales: la regidora Judith Hernández, el regidor  David Rojas, Juana Plascencia, Marco Antonio Ornelas, Olga Herlinda Reyes, Héctor hidalgo y Jesús Manuel López.

Redacción Notus18 marzo, 2026

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