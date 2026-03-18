Fuerte choque en Cinvestav deja a familia herida, hay 2 menores

El impacto destruyó la camioneta donde viajaba una familia y el tráiler quedó entre ambos carriles con sentido Irapuato-León del Libramiento Norte; 4 personas resultaron lesionadas

Redacción Notus18 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer, un hombre y dos menores resultaron lesionados por un fuerte choque entre un tráiler y una camioneta sobre el Libramiento Norte de Irapuato, a la altura del Cinvestav. El impacto destruyó la camioneta en la que viajaba una familia, mientras que el tráiler involucrado quedó varado entre ambos carriles de la carretera Irapuato-León.

Cuerpos de emergencia atendieron un reporte del incidente y elementos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que 4 personas habían requerido atención prehospitalaria; un hombre, una mujer y dos menores de edad.

Tras el percance, el tráfico se acumuló en la zona debido al cierre provocado por el tráiler. Las autoridades comenzaron con las diligencias para el retiro de vehículos.

Redacción Notus18 marzo, 2026

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