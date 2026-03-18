Freseras de Irapuato presentan equipo para la temporada 2026

Irapuato, Guanajuato.- Con la mira puesta en superar los logros de la campaña anterior, el equipo de Freseras de Irapuato Baloncesto presentó oficialmente a su plantilla para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, destacando por una renovación casi total en su roster.

Durante el evento, cuerpo técnico y jugadoras coincidieron en que el objetivo principal será dar un salto de calidad respecto al torneo pasado, en el que el conjunto fresero logró ubicarse en la quinta posición general, quedándose a un paso de asegurar la localía en la fase final.

Para esta nueva campaña, el equipo ha apostado por una reestructuración profunda, integrando nuevos talentos tanto nacionales como extranjeros, con la intención de fortalecer cada una de sus líneas y competir al más alto nivel desde el arranque del torneo.

El proyecto deportivo de Freseras apunta a consolidarse entre los mejores equipos del circuito, con la meta clara de finalizar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, lo que les permitiría disputar los juegos de playoffs como locales, una ventaja clave en la lucha por el campeonato.

A lo largo de la presentación, se destacó el compromiso del plantel y la importancia del respaldo de la afición irapuatense, que será fundamental para convertir su casa en una auténtica fortaleza.

Con caras nuevas, renovadas expectativas y objetivos bien definidos, Freseras de Irapuato Baloncesto inicia una nueva etapa en busca de protagonismo dentro del baloncesto profesional mexicano.