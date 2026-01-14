Manos solidarias llevan apoyo directo a familias afectadas por las lluvias en Santa Ana Pacueco

Pénjamo, Gto.

En una muestra de cercanía, sensibilidad social y compromiso con las familias de Pénjamo, la mañana de este martes la presidenta municipal Yozajamby Molina, acompañada por la Secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, encabezó la entrega de enseres domésticos a familias afectadas por las recientes lluvias en la localidad de Santa Ana Pacueco.

A través del programa Manos Solidarias, se otorgó apoyo directo a 171 familias, quienes recibieron artículos básicos indispensables para la recuperación de sus hogares, como colchones, bases, estufas, refrigeradores y roperos, contribuyendo a que puedan volver a empezar tras la contingencia.

Cabe destacar que, durante la fase crítica de la contingencia, la presidenta municipal realizó recorridos en las zonas afectadas, tanto en el margen del río en Santa Ana Pacueco como en la comunidad de Cuatro Milpas, donde giró instrucciones inmediatas para que se brindara apoyo alimentario urgente a las familias damnificadas, priorizando en todo momento la atención humanitaria y la protección de su bienestar.

Durante el evento, las autoridades resaltaron que esta acción es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Pénjamo, la Secretaría del Nuevo Comienzo y el Gobierno de la Gente, reiterando que en Guanajuato nadie camina solo en los momentos difíciles.

El objetivo es reconstruir hogares, recuperar la tranquilidad y encender nuevamente la esperanza en las comunidades que enfrentaron afectaciones.

En su mensaje, la alcaldesa Yozajamby Molina expresó un agradecimiento especial a la gobernadora del estado, Libia García, por el respaldo solidario y el acompañamiento permanente a Pénjamo, destacando que el trabajo en equipo entre los distintos órdenes de gobierno ha sido fundamental para atender de manera oportuna a las familias afectadas y avanzar en su recuperación.

Con acciones concretas y solidarias, Manos Solidarias continúa fortaleciendo la respuesta social ante contingencias, demostrando que la unión, la coordinación y la voluntad de servir son clave para salir adelante.