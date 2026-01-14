Guanajuato capacita a su gente para acceder a mejores empleos

Irapuato, Gto.

En lo que va de la presente administración, más de 6 mil 700 guanajuatenses no solo han tomado un curso: han dado un giro a su vida laboral gracias al programa Becas de Capacitación para y en el Trabajo (BécaT), una estrategia que pone el acento en algo que muchas políticas públicas olvidan: la persona, no la estadística.

A diferencia de otros esquemas, BécaT parte de una lógica sencilla pero poderosa: el apoyo llega directo a quien se capacita. Las empresas funcionan como espacios de formación y profesionalización, pero el beneficio es para la gente que busca mejorar sus oportunidades reales de empleo.

Para la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, el valor del programa está en que no se queda en el discurso.

“BécaT es una inversión directa en las personas, porque la capacitación se traduce en habilidades reales que hoy están abriendo puertas en el mercado laboral”, señaló.

El programa tiene como meta fortalecer la empleabilidad, el autoempleo y la vinculación laboral, a través de rutas de formación que van desde capacitación especializada en empresas, hasta esquemas para emprender o desarrollar habilidades empresariales.

El impacto se siente en casa. Más capacitación significa mejores ingresos, mayor estabilidad y más opciones para las familias guanajuatenses, en un entorno donde contar con habilidades actualizadas ya no es un lujo, sino una necesidad.

Ese cambio se refleja en historias como la de Elba Montserrat Navarro Rodríguez, colaboradora de la empresa André V Boots, quien reconoce que la capacitación le abrió una nueva oportunidad laboral.

“Muchas veces no tenemos todas las competencias. Cuando recibes capacitación te refuerzas, trabajas mejor y más rápido. Hoy sabemos cómo hacer bien los procedimientos”, compartió.

Un elemento clave del modelo es que las empresas que participan asumen el compromiso de contratar hasta al 80% de las personas capacitadas, lo que convierte la formación en empleo real. El resultado: más trabajadores formales registrados ante el IMSS y menos trayectorias laborales interrumpidas.

Detrás de BécaT hay una apuesta clara del Gobierno de la Gente, que encabeza la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo: invertir en la gente no como consigna, sino como estrategia de desarrollo económico.

Porque cuando una persona mejora sus habilidades, no solo mejora su currículum. Mejora su ingreso, su estabilidad y su futuro. Y cuando eso se multiplica por miles, lo que cambia ya no es solo una historia individual, sino la dinámica laboral de todo un estado.