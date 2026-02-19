Detienen a líder intelectual de masacre en Salamanca

Guanajuato.- El Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, anunció la detención de del presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra 11 civiles que fallecieron a balazos, en Loma de Flores, Salamanca, y de dos de sus cómplices.

En una acción interinstitucional coordinada, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) anunciaron que lograron la detención de tres personas más relacionadas con los hechos ocurridos en la comunidad Loma de Flores el 25 de enero pasado, incluyendo al presunto líder de la célula que materialmente realizó el ataque contra civiles.

En el operativo realizado la tarde-noche de este miércoles en la comunidad Cerrito de las Yerbas, Villagrán, participaron integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, y las FSPE de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

El comunicado dice que la detención fue producto de una acción estratégica coordinada derivada de tareas de inteligencia e investigación, y se ejecutó sin realizar un solo disparo. Tras las operaciones conjuntas se logró la detención de Moisés N, identificado como presunto líder de una célula con operaciones en los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas. De acuerdo con las investigaciones, esta persona sería el probable autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores. En el lugar, en el que también se aseguraron armas, droga y equipo táctico, se detuvo a Jorge Gabriel N y Margarita N, ambas personas son señaladas de presuntamente facilitar la logística del ataque y la huida del grupo de criminales.

Las personas detenidas, junto con las armas, droga y equipo táctico, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que encabezará los trabajos de procuración de justicia y garantizando la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.

“Una de las principales instrucciones de nuestra gobernadora @LibiaDennise es que en Guanajuato no habrá impunidad. Hoy quiero anunciar que en una acción coordinada con autoridades federales y estatales, nuestras @FSPE_Gto lograron la captura del presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra civiles en Loma de Flores, Salamanca, y de dos de sus cómplices. Paralelamente, el profundo y dedicado trabajo de la @FGEGUANAJUATO les permitió obtener 7 órdenes de aprehensión más para personas relacionadas con estos hechos”, escribió el secretario de seguridad.