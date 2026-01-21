Mamá, padrastro e hijo: “Detienen a familia de ‘ladrones’ irapuatenses”

Irapuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, detuvieron a tres integrantes de una familia señalados por su presunta participación reiterada en robos a tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, motocicletas y otros hechos delictivos registrados en el municipio.

La detención más reciente ocurrió la madrugada del 14 de enero, tras el reporte de una alarma activada en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Rodríguez. Según el reporte de Seguridad Pública, al arribar al lugar, los policías detectaron daños en la puerta del establecimiento y observaron a tres personas que salían apresuradamente con diversa mercancía, quienes fueron aseguradas metros adelante. La mercancía robada fue recuperada.

En base a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uno de los detenidos, Carlos Ernesto “N”, de 26 años de edad, cuenta con 11 ingresos registrados entre 2018 y 2026 por supuestamente intentar abrir domicilios, intoxicarse con marihuana en la vía pública, entorpecer labores policiales, conductas agresivas, merodeo de locales comerciales, solicitud de dádivas a conductores y robos a tiendas de conveniencia. Además, en octubre de 2018 cumplimentó un proceso penal por el delito de robo en el CEPRERESO de Guanajuato.

La segunda detenida, Ana Luisa “N”, de 39 años, de acuerdo a este informe, registra seis ingresos entre 2024 y 2026 por agresiones verbales a su propia progenitora, intoxicarse en vía pública, solicitar dádivas, merodear establecimientos comerciales y robo de motocicleta con violencia.

Por su parte, el adolescente de 14 años cuenta con antecedentes por intoxicarse con marihuana en la vía pública, circular en una motocicleta con reporte de robo y daños y robo a una tienda de conveniencia.

“Debido a su edad, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente; sin embargo, días después reincidió al ser detenido por el robo de prendas en una tienda departamental del centro de la ciudad” dice un comunicado sobre el adolescente detenido.