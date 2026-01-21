Elogio para alcalde de Abasolo

El Secretario General de MORENA Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, elogió al Presidente Municipal de Abasolo Job Gallardo

Abasolo, Guanajuato.- El Secretario General de MORENA Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, elogió al Presidente Municipal de Abasolo Job Gallardo Santellano al reconocer su trabajo y señalar que “cuenta con el respaldo y acompañamiento del partido en todo lo que requiera y en particular con el de un servidor”.

Con una fotografía que compartió Jesús Ramírez con Job Gallardo abrazados, el morenista dijo “El día de hoy me reuní con mi amigo y Presidente Municipal de Abasolo Job Gallardo, porque mientras unos pretenden dividir, nosotros construimos puentes, el objetivo es uno: que le vaya bien a Abasolo y ahí estaré siempre apoyando a quien ha dedicado su tiempo y esfuerzo en ese cometido.

Mi reconocimiento a Job Gallardo por el trabajo realizado en el municipio en beneficio de su pueblo, cuenta con el respaldo y acompañamiento del partido en todo lo que requiera y en particular con el de un servidor. La transformación llegó para quedarse en Abasolo y desde ahí construiremos un mejor Guanajuato”.

