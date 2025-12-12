DIF Manuel Doblado destaca atención alimentaria en primer informe

Manuel Doblado, Guanajuato.- El Sistema DIF Manuel Doblado, encabezado por su presidenta, la Lic. Marisol Ramírez, presentó su Primer Informe de Actividades, en el que se expusieron los principales resultados obtenidos durante el primer año de gestión en beneficio de los grupos prioritarios del municipio.

En el rubro de atención infantil, se fortalecieron los servicios del CADI y de los 9 CAICs ubicados en comunidades rurales, garantizando atención integral, educativa y alimentaria a niñas y niños en primera infancia.

Mediante el Programa Alimentario, operan 20 comedores escolares y el esquema de desayunos fríos, beneficiando a cientos de estudiantes. Se ejecutaron acciones de equipamiento, capacitación a comités y establecimiento de huertos de traspatio para apoyar el consumo local de alimentos.

El Centro Gerontológico “La Casa del Abuelo Feliz” fue reactivado, brindando actividades de activación física, atención alimentaria, desarrollo emocional y vinculación a programas estatales para personas adultas mayores.

En Psicología, Inclusión y Crianza Positiva, se otorgaron consultas, talleres y acompañamiento a familias, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, impulsando su desarrollo, participación y bienestar emocional.

El área de Rehabilitación proporcionó más de dos mil atenciones terapéuticas y gestionó apoyos funcionales especializados, mejorando la calidad de vida de usuarios con diversas condiciones de salud.

A través de Trabajo Social y del programa Red Móvil, se llevaron a cabo gestiones médicas, entrega de apoyos asistenciales, fortalecimiento comunitario y acciones orientadas a mejorar la economía familiar y el acceso a servicios.

Ante las contingencias por inundaciones, el DIF coordinó la entrega de apoyos alimentarios, de higiene y limpieza, así como jornadas de atención integral en comunidades afectadas.

Durante el evento se contó con la presencia del presidente municipal, Ing. Adolfo Alfaro; integrantes del H. Ayuntamiento 2024–2027; directores y directoras de las dependencias municipales; así como ciudadanía en general, quienes atestiguaron los resultados presentados.

El presidente municipal reconoció el compromiso del Sistema DIF y del personal que integra la institución por su labor en beneficio de las familias dobladenses.