OSUG presenta “Fandango”, uniendo la música mexicana y europea

Guanajuato, Guanajuato.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) maravilló al público con su programa “Fandango”, en un concierto que reunió la vitalidad de la música mexicana con la profundidad expresiva del romanticismo europeo.

La presentación se realizó en el Teatro Juárez, bajo la dirección artística del maestro Juan Carlos Lomónaco, con la participación especial de la violinista Angélica Olivo, solista con amplia trayectoria internacional, reconocida por su versatilidad interpretativa y su presencia junto a diversas orquestas.

El programa abrió con Fandango, para violín y orquesta (2020), del compositor mexicano Arturo Márquez, interpretado por primera vez en Guanajuato durante esta gala. A través de sus tres movimientos, “Folia tropical”, “Plegaria” (Chacona) y “Fandanguito”, la obra combinó lirismo, energía rítmica y virtuosismo, estableciendo un intenso diálogo entre el violín solista y la orquesta.

Después del intermedio, se interpretó la Sinfonía núm. 1 en do menor, de Johannes Brahms, una de las creaciones más trascendentes del siglo XIX. Esta reflejó la solidez estructural y expresiva del compositor alemán a lo largo de sus cuatro movimientos, que transitaron del dramatismo inicial a momentos de mayor ligereza, culminando en un final de gran fuerza.

Con este programa, la OSUG reafirmó su compromiso con la difusión de repertorios diversos, integrando la creación contemporánea mexicana con obras fundamentales de la tradición sinfónica.

La siguiente semana, la agrupación presentará su programa “Bacanal”, con la guía del director huésped Jesús Medina y la participación del solista Oscar Pinedo en la viola. En este, se interpretarán la obra homónima de Eduardo Angulo y piezas de Carl Philipp Stamitz y Serguei Prokofiev. La cita es el viernes 20 de febrero a las 20:00 horas. Boletos a la venta en el Teatro Juárez.