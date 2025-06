Magistrado electo en Guanajuato es investigado por el INE

Guanajuato.- Jorge Luis Colunga Barbosa, quien fuera candidato único en la elección de magistrado, presuntamente está siendo investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE), pues al parecer no cuenta con el currículum necesario para ejercer el cargo.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el candidato ganador rechazó estas acusaciones y mencionó que sí cumple con todos los requisitos necesarios para que su candidatura sea considerada y pueda ser elegible para ocupar el puesto.

Colunga Barbosa señaló tajantemente que no forma parte de la “lista negra” de candidaturas que están siendo investigadas por el INE, y afirmó que los cuestionamientos sobre la idoneidad de los candidatos se refieren a perfiles que no cumplen con los requisitos para ejercer el cargo, lo cual no es su caso.

El virtual ganador de la elección, que obtuvo más de 90 mil votos, aseguró que sí cuenta con los estudios necesarios para impartir justicia, y que fue evaluado por los tres comités correspondientes antes de que se realizara la contienda electoral. Puntualizó que ahora no es el momento oportuno para nuevas evaluaciones, ya que estas se llevaron a cabo con anterioridad.