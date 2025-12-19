“Explotan” el ducto de Pemex en carretera Pénjamo-Abasolo

La carretera se encuentra parcialmente cerrada en ambos sentidos a la altura de La Vidriera Corralejo

Daniela Solórzano19 diciembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- El ducto de Pemex ubicado en la carretera federal Abasolo-Pénjamo a la altura de la Vidriera Corralejo “explotó”. Como parte de los trabajos de reparación comenzados desde ayer, el equipo de personal especializado de PEMEX y cuerpos de emergencia realizaron una quema controlada y cerraron parcialmente la vialidad.

Según un comunicado de la administración de Pénjamo, dicha acción se llevó a cabo para evitar una acumulación de gas en la zona, misma que podría generar daños mayores. Tanto Protección Civil como otros cuerpos de emergencia monitorean las labores.

Con la habilitación de un solo carril, el tráfico se ha concentrado desde que iniciaron los arreglos. Se recomienda evitar el lugar y usar vías alternas.

