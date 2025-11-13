Aprueban reformas de perspectiva de género e igualdad

Guanajuato, Guanajuato.- El estado de Guanajuato avanza hacia la garantía de más derechos para la diversidad sexual: fueron aprobadas reformas constitucionales en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva.

En la sesión del pleno del Congreso del Estado fueron votadas de manera favorable las Minutas Proyecto de Derecho por las que se adicionan los párrafos vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como los artículos 1, párrafo sexto, 2, párrafo noveno, 11, párrafo cuarto, 95, párrafo sexto y 134; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriendo en su orden los subsiguientes al artículo 1, un párrafo duodécimo al artículo 2 de la anteriormente citada norma jurídica en materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva.

Esta aprobación crea condiciones favorables para la aprobación del matrimonio igualitario y la prohibición a las “terapias de conversión” al aprobar hace dos días el proyecto de dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal estatal con el objetivo es establecer mecanismos de sanción a los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).

El diputado morenista David Martínez Mendizábal celebró estos avances, pero mantuvo sus reservas respecto a que la mayoría panista apruebe los cambios al Código Civil para que el matrimonio igualitario sea reconocido plenamente en la entidad.

Piden visibilizar concepto de identidad de género y facilitar trámites para personas de la comunidad LGTBIQ+.

El tema de los derechos de la diversidad sexual se reforzó con lo planteado en la sesión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), que presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el objetivo de visibilizar el concepto de identidad de género e incluir a la Secretaría de Gobierno como autoridad competente de aplicación de la normativa.

La propuesta fue presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.