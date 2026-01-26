Luto en Conalep; Luis Alberto murió en la masacre de Salamanca

Luis Alberto estudiaba en el Conalep Irapuato y fue una de las personas confirmadas sin vida en el atentado de Loma de Flores

Daniela Solórzano26 enero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Músicos, deportistas y guardias de seguridad perdieron la vida en el atentado en Loma de Flores. Luis Alberto Gómez Andrade era un joven estudiante del Conalep Irapuato y una de las personas fallecidas confirmadas.

El plantel expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de Beto, cuya pérdida irreparable hizo eco en la comunidad estudiantil. El joven contaba con el aprecio de sus compañeros, algunos no podían creer la noticia ya que, al parecer, horas antes habían mantenido comunicación con él.

“Te fuiste en el momento menos esperado, dejas un vacío enorme en nuestros corazones pero dios sabe porq hace las cosas y esto no es un adios sino un hasta pronto, por que se q algún día nos volveremos a encontrar y se q desde donde estes estarás con nosotros”, expresó su compañera y amiga Eva.

