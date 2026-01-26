Estudiantes de Guanajuato destacan en Olimpiada Estatal de Filosofía

Guanajuato, Gto.- Tres estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Guanajuato fueron premiadas en la III Olimpiada Estatal de Filosofía. Gracias a su sobresaliente desempeño en el concurso de ensayo filosófico, Abril Álvarez del Castillo Teissier obtuvo el primer lugar en Lengua Extranjera; Kimberly Nikita Serna Lerma, segundo lugar en Lengua Extranjera; Yaretzi Rocha Jasso y Ángela Valentina Ibarra Miramontes, tercer lugar en Lengua materna.

Con estos resultados, las estudiantes participan en el selectivo estatal que representará a Guanajuato en la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía, la cual se llevará a cabo los días 20 y 21 de febrero en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Cabe destacar que la modalidad de lengua extranjera brinda, además, la posibilidad de representar a México en la Olimpiada Internacional de Filosofía, cuya edición 2026 tendrá lugar en Cracovia, Polonia.

Las alumnas han contado con el acompañamiento académico de la profesora Luz María Damián Muñiz, quien ha trabajado con estudiantes de la ENMS Guanajuato durante los últimos tres años en esta competencia. Bajo su asesoría, la Escuela ha obtenido resultados sobresalientes, entre ellos un tercer lugar nacional en lengua materna el año pasado y un primer lugar nacional en lengua extranjera en la edición anterior, donde una estudiante representó a México en la Olimpiada Internacional de Filosofía celebrada en Helsinki, Finlandia.

La ceremonia de premiación de la III Olimpiada Estatal de Filosofía de Guanajuato se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de Estudios Filosóficos “Tomás de Aquino”, ubicado en la ciudad de León.

La Olimpiada Estatal de Filosofía forma parte del proceso selectivo rumbo a la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía y contempla tres modalidades de participación: virtual, presencial en lengua materna y presencial en lengua extranjera. A través de esta competencia, se conforma la delegación que representará al estado de Guanajuato a nivel nacional.