Diputada de Morena en Guanajuato, “no atiende a su distrito”

Irapuato, Guanajuato.- La diputada local de Morena, Maribel Aguilar González, enfrenta una serie de cuestionamientos en sus propias redes sociales, donde ciudadanos le reprochan no visitar con frecuencia el distrito que representa, integrado por los municipios de Abasolo, Huanímaro, Cuerámaro, Valle de Santiago y Pueblo Nuevo, y en cambio realizar supuestamente actividades públicas en Irapuato.

Las críticas surgieron luego de que la legisladora compartiera un mensaje en el que destacó encuentros con adultos mayores en Irapuato, resaltando los apoyos federales universales y señalando que “cuando el apoyo es para todos, se nota”, además de mencionar que también escuchó preocupaciones por la inseguridad en el municipio fresero.

En su publicación, Aguilar González afirmó: “Escuchar, caminar y dar la cara siempre será la base de mi trabajo. El pueblo primero”, defendiendo que su presencia en Irapuato forma parte de su responsabilidad pública.

Sin embargo, varios ciudadanos cuestionaron que dichas actividades se realicen fuera del territorio que formalmente representa.

Reclamos directos en redes

El usuario Joel Marmolejo comentó: “Pero que deje hablar al ciudadano y no se eche porras ella misma y a Morena”, además de señalar que los apoyos a adultos mayores son un derecho constitucional y no dependen de un partido político.

Por su parte, Cuauhtémoc Prado Nava fue más directo: “Vete a cumplir a tu distrito donde la gente votó por ti y te dio la posibilidad de vivir mejor; allá es tu compromiso prioritario”.

Carlos Bobadilla escribió: “A mí no me engañas… tú quieres vivir del presupuesto”.

En respuesta, la diputada sostuvo: “No estoy en el servicio público para vivir del presupuesto, estoy para trabajar por la gente. El cargo es una responsabilidad, no un privilegio”, y agregó que dar la cara en Irapuato “no es campaña, es compromiso con quienes represento”.

Otra crítica provino de Chuyita Vzm, quien expresó: “Nadie regala nada, lo que los ciudadanos reciben es de los impuestos que pagan”, y cuestionó presuntos actos de corrupción en Morena. A lo que la legisladora respondió: “No es proselitismo. Como diputada tengo la responsabilidad de mantener cercanía con la ciudadanía y escuchar sus preocupaciones. Eso forma parte de mi función pública”.

Ernesto Guevarra también manifestó inconformidad, señalando que la forma de acercamiento no es la adecuada y que en el centro de la ciudad “dicen que nadie la conoce”. En tanto, Gonzalo Torres Albarrán aseguró que en Huanímaro no se le ha visto y sostuvo que su compromiso debería centrarse en los municipios del distrito.

Casa de gestión en Irapuato

Entre los señalamientos también destaca que la diputada habría establecido su casa de gestión en pleno centro de Irapuato, lo que algunos ciudadanos interpretan como una estrategia política enfocada en ese municipio y no en los que conforman su demarcación electoral.

Hasta el momento, la legisladora ha defendido su presencia en Irapuato bajo el argumento de que escuchar y atender a la ciudadanía es parte de su función, aunque las críticas en redes sociales reflejan un malestar de sectores que consideran que debe priorizar la atención directa en Abasolo, Huanímaro, Cuerámaro, Valle de Santiago y Pueblo Nuevo.

El debate continúa abierto en el espacio digital de la diputada, donde simpatizantes y detractores intercambian posturas sobre el alcance territorial y político de su labor como representante popular.