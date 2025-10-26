Seguridad pública de Romita involucrada en presuntos actos ilícitos

Romita, Guanajuato.- Hilario Navarro, quien se desempeñó como director de la Seguridad Pública de Romita, fue detenido durante en operativo Trueno llevado a cabo el 10 de octubre. Éste habría presentado su renuncia en septiembre. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario y al menos tres policías en activo fueron vinculados con actividades ilícitas.

Pese a que el presidente Pedro Tanamachi aseguró en un principio que ese tipo de operativo se llevaban a cabo de manera aleatoria, la fiscalía confirma que las investigaciones en la dirección de seguridad pública de Romita estaban sustentadas. Poco después el alcalde comunicó que no se toleraría la corrupción durante su administración y reiteró su cooperación con la fiscalía en todo momento.

Información extraoficial menciona que no solamente los tres elementos activos y el ex director de seguridad pública habían sido detenidos, sino que también estaría implicado el excoordinador operativo de la administración pasada.

Las causas de la detención de los elementos de seguridad aún son desconocidas, pero aparentemente han generado una fractura en el gobierno romitense.