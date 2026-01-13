Los Negrete Navarrete de Cuerámaro una familia se tradiciones

Irapuato, Guanajuato.- La familia Negrete Navarrete una familia que vive al máximo las tradiciones de temporada navideña espera con ansias la llegada del día dos de febrero día de la Candelaria, en donde culminarán el maratón Guadalupe – Reyes.

Los Negrete Navarrete, son una familia unida que viven varias de las tradiciones, comienzan con las luminarias, prosiguen con la navidad, año nuevo, inclusive salen de su natal Cuerámaro para estar presentes en otras festividades, tal es el caso de la Cabalgata de Reyes en Irapuato.

Sin embargo para este año no fue como años atrás.

La algarabía de la familia ha dejado huella año con año, desde hace 20 años, cuando decidieron ir a la ciudad de las fresas a presenciar el desfile de día de reyes, y como desde el primer momento alrededor de 50 miembros de la familia se apropiaron de ese espacio de calle haciendo de ese espacio un verdadero alboroto de risas y porras.

Este alegre estruendo se multiplica directamente con la cantidad de miembros asistentes en cada reunión, pero el pasado 5 de enero los asistentes de los Negrete decayó, debido a que uno de sus integrantes está pasando por un problema de salud lo que impidió a varios parientes fueran a Irapuato, pues se quedaron a cuidar a un miembro de la familiar que tiene la salud quebrantada.

Así, el lugar que año con año, que la familia ocupa en la avenida Guerrero a unos pasos del mercado Vicente Guerrero quedó bajo de alegría, de gritos, de porras que está entusiasta familia, realiza a cada uno de los contingentes que desfilan.

Pero aún con poca participación los veinte Negrete que se juntaron hicieron la diferencia en esa zona, contagiando a los demás asistentes y así suplieron los faltantes.

Ahora ya los Negrete esperan con gran entusiasmo, la llegada del levantamiento del niño en donde se volverán a reunir para comer los tradicionales tamales, esperando que ya toda la familia goce de una buena salud y regrese el ánimo característico de la familia.