Inicia el Ayuntamiento capitalino sus actividades de 2026

Guanajuato, Guanajuato.- La aprobación para que una nueva empresa de seguridad opere en el municipio fue la acción con la que el Ayuntamiento de Guanajuato dio por iniciado formalmente el 2026.

En la Sesión Ordinaria 32, las y los ediles aprobaron por unanimidad el Calendario de Días y Horas Inhábiles y Periodos Vacacionales para el año 2026, para el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Guanajuato.

Listo Operativo Peregrino 2026

Los organismos de emergencia y seguridad están listos para el operativo especial que garantice el paso seguro de aproximadamente 30 mil peregrinos que transitarán por la ciudad rumbo a San Juan de los Lagos, durante los meses de enero y febrero.

Para ello, la dirección de Protección Civil activó el Operativo Peregrino 2026, cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de las y los peregrinos, así como de conductores y ciudadanía en general, mediante acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento coordinado en puntos estratégicos del municipio.

Como parte de las acciones, personal de Protección Civil realizó recorridos de inspección en las principales zonas donde los contingentes suelen descansar o pernoctar, entre ellas la Mesa de San José, sobre la carretera Guanajuato–Dolores Hidalgo; la comunidad de La Sauceda, en los campos de béisbol y fútbol; y Santa Teresa, en el terreno frente a la iglesia y el campo de fútbol, con el fin de identificar y reducir posibles riesgos.

Durante el mes de enero se estima el arribo de aproximadamente 30 mil peregrinos, distribuidos en distintas caravanas que ingresan a la capital por diversos accesos. El primer contingente se tiene previsto para el próximo 17 de enero, con llegada a la comunidad de Mesa de San José, proveniente del municipio de San Diego de la Unión.

A cada contingente se le brinda acompañamiento desde su entrada al municipio, con apoyo en carreteras para prevenir accidentes, y posteriormente se realiza la entrega del resguardo a las corporaciones del siguiente municipio por el que continúan su trayecto, garantizando así un traslado seguro y ordenado.

Previo a la llegada de los grupos, se llevan a cabo revisiones en zonas de descanso ubicadas en Mesa de San José, Ojo de Agua de Calvillo, Calvillo, La Sauceda y la Ex Estación del Ferrocarril, además de mantener coordinación permanente con la Policía Municipal Preventiva, Policía Vial, Guardia Nacional y Policía Estatal de Caminos para un acompañamiento integral.

La dirección de Protección Civil se mantendrá en vigilancia permanente y en coordinación con otros cuerpos de emergencia y de seguridad para que el Operativo Peregrino 2026 transcurra en orden y sin mayores incidencias.