Derrotan a Víctor Zanella en los elegibles a consejero nacional del PAN

Irapuato, Guanajuato

Los panistas Irapuatenses decidieron que Roberto Torres Herrera, será el que aspire para ocupar un puesto en el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional derrotando al diputado local Víctor Zanella Huerta.

Con un cierre complicado en el que Víctor Zanella por la mañana, denunció el uso de recursos públicos para movilizar a panistas a la asamblea de elección de la nueva dirigencia municipal del PAN y a los aspirantes al consejo estatal y nacional, finalmente perdió dicho espacio.

Hay que recordar que Víctor Zanella ha sido uno de los panistas más beneficiados en casi 20 años que lleva pasando de un puesto a otro, es decir, solamente “viviendo” del dinero público.

Roberto Torres será el nuevo aspirante a la dirigencia nacional panista como figura masculina, siendo ex titular de la unidad de acceso a la información en Irapuato y encargado de la oficina de pasaportes.