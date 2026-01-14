Cancelan shows del Foro del Lago en la Feria de León 2026

León, Guanajuato.- La programación cultural de la Feria Estatal de León 2026 sufrió un ajuste de última hora luego de que la empresa Stage Inc. confirmara la cancelación de todas las presentaciones que tenía previstas en el Foro del Lago, uno de los escenarios alternativos del recinto ferial.

La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que la promotora asumió por completo la responsabilidad operativa de la cancelación y deslindó al Patronato de la Feria de León, a los artistas involucrados y a la empresa boletera de cualquier implicación en la determinación.

Entre los espectáculos cancelados se encontraban el show de El Búnker, programado para el 15 de enero; la noche de stand up con Ricardo O’Farrill, Isabel Fernández y Lalo Elizarrarás, prevista para el 25 de enero; así como la presentación musical del 28 de enero con Little Jesus, Paloma Morphy y Macario Martínez, fechas que ya habían generado expectativa entre asistentes locales y visitantes.

La noticia tomó por sorpresa a parte del público, especialmente a quienes habían adquirido boletos o planeado su visita a la feria con base en la oferta del Foro del Lago, un espacio que en ediciones recientes se había consolidado como punto de encuentro para propuestas musicales y de comedia fuera del cartel principal.

En su mensaje, Stage Inc. ofreció una disculpa a las personas afectadas y reiteró su compromiso de mantener una comunicación transparente, asegurando que el proceso de reembolso se realizará de manera ágil. De acuerdo con la información difundida, las devoluciones comenzarán a partir del lunes 19 de enero. En el caso de compras en línea, el reembolso se aplicará automáticamente al método de pago original, mientras que las adquisiciones realizadas en taquillas físicas deberán gestionarse por el mismo medio.

Aunque la empresa no detalló los motivos específicos detrás de la cancelación ni anunció una reprogramación inmediata, sí dejó abierta la posibilidad de que estos espectáculos puedan ofrecerse en otro momento.

Pese a este ajuste, la Feria Estatal de León 2026 continúa con el desarrollo de sus actividades en otros escenarios y con una agenda diversa de conciertos, exposiciones y eventos familiares, manteniéndose como uno de los encuentros feriales más importantes del país.