Logra vencer el cáncer, una mujer guerrera y tenaz

Irapuato, Guanajuato.- Cecilia González una mujer guerrera que hace días logró vencer la lucha contra el cáncer de seno hoy dijo estar agradecida con Dios por brindarle una oportunidad más de vida y con ella poder estar con su hija y su familia.

“A casi un año de recibir un desagradable diagnóstico avanzado e iniciar una lucha contra esta enfermedad de cáncer hoy doy gracias a Dios por ser mi todo en esta batalla la cual estoy inmensamente agradecida por haber sido mi doctor, medicina, compañero en pocas palabras un ángel en este caminar de sufrimiento” dijo Ceci González.

La joven madre que forma su hogar al lado de su pequeña hija, día a día luchó por salir adelante y superar cada obstáculo para vencer la batalla contra esta terrible enfermedad, su gran motor en la vida su hija y sus padres y hermanos.

“La vida me cambio en tan solo un instante…nunca sabes en que momento te cambia todo y a mí me paso, ahora me valoro más yo, la vida y a mi familia y sin duda a toda la gente que en todo momento ha estado conmigo… Dios me mando grandes ángeles a mi vida y hoy agradezco cada gesto, cada atención y apoyo que me han brindaron” dijo Cecilia.

Ahora Cecilia se siente una mujer nueva llena de vida y amor pero sobre todo de muchas bendiciones.

Con un nudo en la garganta, Cecilia dijo gracias a Dios termino mi periodo de radiación aunque termine con algunas lesiones en mi cuerpo, pero con lo más valioso que tengo nuevamente conmigo que es mi salud; estoy de pie y llena de vida a lado de mi bella princesa que es mi hija quien cada día fue mi motivación para luchar contra todo para estar bien para ambas, comentó la joven madre.

“Sé que aquí no termina esto, porque esta enfermedad es de seguir con muchos cuidados y de llevar un tratamiento con medicamento, pero hoy vuelvo a dar gracias a Dios por una segunda oportunidad de vida, aunque mucha gente dijo que era un pago que la vida me estaba haciendo y creo yo que esto no fue más que una lección de vida”, concluyó Cecilia González.