Ricardo Anaya recibió 6 millones de pesos por parte de Lozoya, según denuncia

En un documento filtrado, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, reveló que le entregó al entonces diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, 6 millones 800 mil pesos como soborno.

De acuerdo con su denuncia presentada a la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya entregó dicha cifra en la primera semana de agosto de 2014 para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

Además, el dinero, de acuerdo con Emilio Lozoya, provenía de los sobornos que le había entregado a él la empresa brasileña Odebrecht, y fue dado a Anaya por órdenes del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En su testimonio, el ex director de Pemex explicó que un militar del Estado Mayor, quien era su jefe de escoltas, entregó el dinero a un enlace designado por Ricardo Anaya.

Los 6 millones 800 mil pesos fueron entregados a Ricardo Anaya en las propias instalaciones de la Cámara de Diputados, además de que también Ernesto Cordero estuvo involucrado en dicho soborno.

Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo»