Localizan restos humanos ocultos en pozos de Juventino Rosas

Juventino Rosas, Guanajuato.- En un camino de terracería entre la comunidad de Franco Tavera y San Antonio Morales, autoridades localizaron restos humanos dentro de dos pozos. De manera preliminar se informó de al menos 13 cuerpos en la zona de Juventino Rosas. Aparentemente había 5 cuerpos en un pozo y otros 8 en el siguiente.

En el lugar conocido como La Freseada, elementos de las FSPE, Guardia Nacional, así como autoridades locales y la Fiscalía del Estado continúan labores de búsqueda. Supuestamente, osamentas, cuerpos en avanzado estado de descomposición, al igual que algunas prendas fueron encontrados.

Se desconoce información respecto a las identidades de las víctimas, sin embargo, se espera que, en las próximas horas, o días, se tenga un comunicado oficial. Cabe señalar que el canal de riego había sido intervenido desde el lunes.

Historial de hallazgos en comunidades

El 29 de enero, pero del año 2025, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y familias de desaparecidos, localizaron 16 cuerpos en comunidades de Juventino Rosas.

En el año 2023, se lograron localizar en San Antonio de Morales a seis personas, mientras que en ese mismo año en Santiago de Cuenda se registró un hallazgo de 23 personas, esto de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).