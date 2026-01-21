Ante brote nacional de sarampión, PAN exige reforzar vacunación en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Ante el brote de sarampión que ya afecta a las 32 entidades del país y alcanza cifras históricas, la diputada panista Angélica Casillas Martínez lanzó un llamado urgente desde la Comisión de Salud Pública para reforzar la vacunación y contener el avance del virus.

Advirtió que la falta de cobertura en inmunización y la escasa promoción de la vacuna han permitido la propagación del virus, afectando principalmente a niñas y niños.

“El panorama actual no es una estadística más, es una advertencia de riesgo inminente para toda la población. Desde febrero del año pasado, México se encuentra sumergido en una crisis epidémica de sarampión, cada día los contagios se multiplican, alcanzando hoy una cifra histórica”, señaló.

También, alertó sobre el riesgo de que México pierda la certificación como país libre de sarampión otorgada por la Organización Mundial de la Salud, pues el brote no ha sido erradicado, al contrario, su avance es inminente.

La diputada subrayó que el Grupo Parlamentario del PAN actuó con responsabilidad, al presentar tres puntos de acuerdo discutidos en la Comisión de Salud Pública durante mayo, septiembre y octubre de 2025.

Finalmente, Casillas Martínez urgió a implementar de inmediato campañas amplias y accesibles de promoción de la vacunación, un suministro suficiente de vacunas en todas las entidades, y a brindar información clara, verificada y oportuna para la población.

En otro punto, se discutió un exhorto sobre la problemática en la operación de ladrilleras en León. Al respecto, la legisladora hizo énfasis en que el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Salud, ha puesto en marcha una estrategia integral que tiene como prioridad absoluta la salud de las familias trabajadoras y de las comunidades.