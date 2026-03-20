Localizan en Puebla a menor desaparecida en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Una adolescente reportada como desaparecida el pasado 16 de marzo en Dolores Hidalgo fue localizada en la ciudad de Puebla, gracias a la activación de protocolos de búsqueda y el uso de herramientas de inteligencia.

Tras la denuncia, la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas desplegó un operativo que permitió rastrear su desplazamiento. Mediante geolocalización en tiempo real, se identificó que la menor se dirigía hacia el estado de Puebla.

Con esta información, autoridades de Guanajuato coordinaron acciones con la Fiscalía de Puebla y activaron la Alerta AMBER, lo que permitió ubicarla y ponerla bajo resguardo.

Un equipo integrado por personal ministerial, peritos y agentes de investigación se trasladó a esa entidad para garantizar su estado de salud y acompañamiento.

Luego de las diligencias correspondientes, la adolescente fue reintegrada con su familia.