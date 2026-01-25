Localizan con vida en Guanajuato a cuatro adolescentes desaparecidas en Querétaro

Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) localizó con vida y puso a resguardo a cuatro adolescentes que contaban con reporte de desaparición en el estado de Querétaro, como resultado de una reacción inmediata, labores de inteligencia criminal y coordinación entre fiscalías estatales.

La localización se dio tras una solicitud urgente de colaboración interestatal, lo que llevó a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas a activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda. Las acciones incluyeron análisis de información, rastreo y trabajo de campo en la zona noreste del estado.

El 20 de enero, una de las adolescentes fue ubicada en el municipio de San José Iturbide, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación. Posteriormente, la noche del 24 de enero, mediante un operativo coordinado entre agentes de Investigación Criminal y células municipales de búsqueda de San José Iturbide y Santa Catarina, fueron localizadas las otras tres adolescentes en el municipio de Santa Catarina.

Desde el primer contacto, la intervención se realizó bajo estrictos protocolos con perspectiva de género y enfoque en el interés superior de la niñez, priorizando en todo momento la integridad física, emocional y psicológica de las adolescentes.

Tras su localización, las cuatro jóvenes fueron trasladadas a la sede de la Unidad Especializada, donde recibieron valoración médica, acompañamiento psicológico y atención integral por parte de personal especializado y de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

Una vez garantizadas sus condiciones de seguridad y bienestar, las adolescentes fueron entregadas a la Fiscalía del Estado de Querétaro, en un proceso que, de acuerdo con la autoridad, se realizó con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato afirmó que estas acciones refrendan su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia, así como con la coordinación institucional para atender de manera oportuna casos que generan alta preocupación social y brindar certeza a las familias.