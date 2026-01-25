No llegó a casa, murió atropellado en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- “Viene viene” no alcanzó a llegar a casa, fue atropellado y murió, después de un día de trabajo en una plaza comercial del municipio de Irapuato.

Un hombre que salía de su jornada laboral como “propinero” de un estacionamiento en una plaza comercial ubicada en avenida Solidaridad, como todos los días tomó su bicicleta con rumbo a casa, sin embargo al intentar tomar la ciclovía de dicha avenida fue atropellado por el conductor de un Mustang color gris.

Según testigos del lugar el “viene viene” montado en su bicicleta intentó cruzar la avenida para llegar a la ciclovía y fue ahí, cuando el conductor del mustang quien al parecer circulaba a exceso de velocidad arrolló al hombre lanzándolo por los aires varios metros, así mismo la bicicleta que tripulaba la víctima.

Las personas que se percataron del suceso observaron como el presunto culpable no se detuvo y siguió su marcha huyendo del lugar y dejando al “viene viene” tirado y sin vida sobre el asfalto.

Al lugar arribaron paramédicos y policía municipal quienes al revisar el cuerpo confirmaron que esté ya no contaba con signos vitales, hasta el momento no se ha confirmado la captura del responsables, sin embargo la fiscalía general del estado ya ha iniciado las investigaciones para dar con el responsable del atropellamiento.