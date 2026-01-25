Ola de accidentes de fin de semana: tres percances, 9 heridos, uno prensado

Guanajuato, Gto.- Una serie de percances vehiculares registrados la noche del sábado y madrugada del domingo dejó como saldo 9 lesionados, uno de ellos de gravedad.

El accidente más grave ocurrió el sábado por la noche cuando tres vehículos chocaron en la carretera a Juventino Rosas, por las inmediaciones de San Isidro. Dos personas resultaron con golpes leves, pero una tercera quedó prensada en su vehículo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Sistema Municipal de Bomberos trabajaron en conjunto con Protección Civil con equipo de extracción para rescatar a la persona atrapada, que resultó con heridas graves. Fue trasladado en ambulancia para recibir atención hospitalaria.

Los bomberos estabilizaron los vehículos y les desconectaron las baterías para mitigar riesgos.

El accidente fue atendido por elementos desplazados en la motobomba 8801 y la ambulancia R3, a cargo Jonathan Ramírez y el teniente Juan Ávalos, del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Por SIMUB acudieron en la máquina 01, misma que horas más tarde, ya en la madrugada de este domingo, atendieron el reporte de un accidente vehicular en la carretera libre, junto a Santa Teresa.

Dos vehículos chocaron de frente y hubo 4 personas lesionadas con lesiones de cierta consideración, aunque no graves. Al lugar llegaron ambulancias de Protección Civil Municipal y Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, que trasladaron a las personas lesionadas a centros hospitalarios.

Los bomberos desconectaron baterías para mitigar riesgos. Más tarde, la Unidad-08 atendió a un hombre lesionado al caer de su motocicleta. Fue el segundo motociclista lesionado en el transcurso de esas horas, pues el sábado por la tarde otro fue golpeado por un auto que dio vuelta prohibida en “U”.

El accidente ocurrió frente al auditorio de Yerbabuena, (Abejas), donde el automovilista se dio la vuelta como si fuera retorno. Por el impacto, el motociclista quedó tendido en el piso, mientras que el responsable se fue del lugar, pero dejó tirada la defensa delantera del vehículo con la placa.

El lesionado fue atendido por Bomberos SIMUB, mientras que policías viales apoyaron en las labores.