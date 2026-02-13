Exponen el desarrollo histórico de la industria del calzado de León

León, Guanajuato.- En el marco de los festejos por el 450 Aniversario de la Fundación de este municipio, el Archivo Histórico Municipal llevó a cabo la conferencia “El desarrollo de la industria del calzado en León durante las primeras décadas del siglo XX”, impartida por Guillermo Aranda Lozano, doctor en Historia por la Universidad de Guanajuato, investigador especializado en el estudio histórico y económico de la industria zapatera en nuestra ciudad.

Durante su intervención, el historiador abordó la actividad zapatera en León, sus procesos de transformación productiva en las primeras décadas del siglo XX, así como su impacto económico y social, elementos que permitieron consolidar a nuestra ciudad como referente nacional en la industria del calzado y como parte fundamental de su identidad histórica.

La moderación estuvo a cargo de Gilberto De la Torre Malacara, Encargado del Área de Digitalización del AHML, quién además dio rumbo a este espacio de divulgación.

La conferencia explicó cómo León transitó de ser una ciudad con industria predominantemente textil a una etapa de gran producción de cuero y calzado. El investigador explicó cómo se pasó de métodos artesanales de producción a la incorporación de nuevos procesos y tecnologías que le dieron a León el título de Capital Mundial del Calzado.

Al finalizar la conferencia, se abrió un espacio de diálogo con el público asistente y se hizo entrega de un reconocimiento a Guillermo Aranda Lozano por su valiosa labor de investigación y divulgación de la historia económica y social de León.

También asistieron Rodolfo Herrera Pérez, Director del Archivo Histórico Municipal de León; Claudia Isela Sánchez Alcántara, titular de la Dirección de Archivo de Trámite; Francisco Alvarado Durán, cronista de la Cámara de la Industria de la Curtiduría (CICUR) de León; así como de representantes de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.