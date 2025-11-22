México.- “Lo más que nos puede pasar es que nos metan al bote o nos maten”, productores y transportistas se preparan para el paro nacional y la toma de instalaciones y carreteras del país. Ante el fracaso de las mesas de trabajo en donde el gobierno federal se mantiene rígido frente a las necesidades de los sectores del campo y del transporte.

La unión entre el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se da en un contexto de robos, abuso de autoridades, extorsión, secuestro, inseguridad y corrupción, algunos de los problemas que padecen los operadores en carretera. De acuerdo con la ANTAC, más de 20 organizaciones de transportistas se han sumado para paralizar actividades.

El pasado 21 de noviembre el Gobierno Federal lanzó una tarjeta informativa en la que aseguró que las Secretaría que corresponden a la atención de productores acordaron con integrantes de la cámara de diputados el próximo 24 de noviembre una sesión para hablar sobre la iniciativa de la ley de aguas. Además, se afirmó un constante diálogo entre la Secretaría de Gobernación con los transportistas.

Esto en el sentido de que las autoridades se mantienen abiertos a la vía del diálogo y reiteran que la mejor solución no es con bloqueos que afectan a la ciudadanía, ni poniendo por delante “intereses partidistas” para solucionar los conflictos.

Sin embargo, ambos movimientos rechazaron el comunicado tachándolo de falso, ya que afirman que es debido a la falta de escucha por parte del Gobierno Federal que llevarán a cabo la protesta.