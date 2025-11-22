Detienen a presunto sicario que asesinó a hombre en Expo Fresas

El ataque armado ocurrió el 21 de agosto, tres hombres se encontraban a fuera de una casa de la colonia cuando el agresor llegó y disparó varias veces, dejando dos heridos y un muerto

Redacción Notus22 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de NICOLÁS ANTONIO “N”, por su probable participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por esta representación social, el 21 de agosto de 2025, aproximadamente a las 19:30 horas, tres hombres se encontraban a las afueras de un inmueble ubicado en la colonia Expo Fresas.

Hasta ese lugar arribó NICOLÁS ANTONIO “N”, a bordo de una motocicleta. Tras detenerse frente a las víctimas, el imputado extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra ellos.

Como resultado de la agresión, una de las víctimas perdió la vida en el sitio, mientras que dos hombres más resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica.

Con los elementos recabados durante la investigación inicial, el Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad del imputado, por lo que un Juez determinó su vinculación a proceso, imponiendo las medidas cautelares correspondientes.

