“El albergue DIF” listo para apoyar a familias de pacientes del Hospital General

Irapuato, Guanajuato.- Ante la llegada de la temporada invernal, el Sistema DIF Municipal de Irapuato reiteró que el la Estancia del DIF, mejor conocido como el “Albergue” se mantiene en operación durante todo el año, brindando un espacio seguro, digno y gratuito para las familias de pacientes que se encuentran internados en el Hospital General.

En entrevista, Liliana Torrero, directora general del DIF Irapuato, explicó que este albergue se ubica en la zona del andador Grillito Cantón, entre la Plaza de Toros y el Seguro Social, y está destinado principalmente a familiares que, por la hospitalización de un ser querido, requieren un lugar donde pasar la noche sin exponerse al frío o realizar gastos extraordinarios.

“La estancia es un espacio limpio, seguro y calientito, pensado para que las familias puedan descansar mientras están al pendiente de su familiar”, señaló la funcionaria.

La Estancia DIF cuenta con dos salas generales: una para hombres con 15 camas y otra para mujeres con 12 camas; además de cinco salas familiares y una sala especial para familias con personas con discapacidad. El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Torrero detalló que el acceso es totalmente gratuito y el único requisito que se solicita es la CURP del familiar, lo que permite el ingreso inmediato. Las personas pueden permanecer en el albergue durante todo el tiempo que su familiar esté hospitalizado.

Entre los servicios que ofrece la estancia se incluyen cama, sábanas, cobijas, regaderas y una cocineta completamente equipada, para que las familias puedan preparar y consumir sus propios alimentos sin inconvenientes.

Aunque reconoció que existen temporadas en las que el albergue llega a su máxima capacidad, la directora del DIF indicó que, hasta el momento, el número de espacios ha sido suficiente. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que no permanezcan a la intemperie fuera del hospital, especialmente durante los días de frío.

Destacó que existe una comunicación directa y constante entre el personal del DIF y los trabajadores sociales del Hospital General, lo que permite mantener informados a los familiares sobre el estado de salud de sus pacientes, aun cuando se encuentren descansando en la estancia.

Finalmente, Liliana Torrero informó que la Estancia DIF recibe a personas tanto de Irapuato como de municipios aledaños como Pénjamo, Pueblo Nuevo, Abasolo, Cuerámaro y Huanímaro, entre otros e incluso de otros estados como Michoacán, Querétaro, consolidándose como un apoyo fundamental para quienes atraviesan por una situación médica compleja lejos de casa.