Llueven críticas de diputados a Samantha Smith

Guanajuato, Guanajuato.- Diputados y diputadas de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) exigen al gobierno municipal capitalino, encabezada por Samantha Smith, resuelva conflictos políticos y problemas de seguridad pública.

En la pasada sesión de la Diputación Permanente, la morenista Hades Berenice Aguilar Castillo y el su compañero Ernesto Millán Soberanes expresaron su protesta por los hechos de violencia en que un grupo opositor y uno de simpatizantes del gobierno municipal se enfrentaron en sábado antepasado frente a la presidencia municipal.

La irrupción de un grupo de encapuchados a favor de la alcaldesa y que fue el de mayor agresión contra los manifestantes, mientras que elementos de la policía preventiva sólo observaban los hechos, les llevó a exigir la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde.

Ya antes habían presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Smith Gutiérrez para que destituya de manera inmediata y de forma definitiva al director general de Servicios Jurídicos del municipio de Guanajuato. También demandaron se investigue a fondo los hechos presentados el 29 de mayo, así como a los funcionarios públicos participantes y establezca las sanciones correspondientes.

La primera propuesta pasó a comisiones, donde domina la mayoría panista y la segunda fue rechazada por la bancada blanquiazul.

A esta demanda de revisar las conductas de la presidenta municipal se sumó el diputado morenista David Martínez Mendizábal, quien presentará recursos para exigir sanciones a la alcaldesa.

Otra voz crítica fue la diputada priista Ruth Tiscareño Agoitia, quien cuestionó los resultados en materia de seguridad en la capital, especialmente a la luz de la localización de restos humanos en la comunidad de Hacienda de Guadalupe, ubicada al sur de municipio. Si (Samantha Smith) nop puede garantizar la seguridad, dijo que el gobierno del estado se haga cargo.

La emecista Sandra Pedroza ha sido crítica en varios aspectos del gobierno municipal, especialmente en lo que se refiere al maltrato animal.

Y tan campante

Y mientras las voces críticas resuenan en tribunas y medios de comunicación, Samantha Smith presume que es candidata a consejera nacional por el PAN:

“Con la misma convicción, fuerza y pasión que me llevó a militar en #AcciónNacional y los ánimos renovados en esta brega de eternidad, celebramos una asamblea histórica donde reafirmamos nuestro compromiso con los principios democráticos, la participación ciudadana y la unidad que nos distingue como la fuerza política que trabaja de la mano con y por la gente. ✌️”