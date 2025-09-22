Hombre de León salva vidas al convertirse en donador de órganos y tejidos

Gracias a la decisión de su familia, sus riñones, córneas, piel y hueso beneficiarán potencialmente a 80 pacientes en distintos hospitales del IMSS

Redacción Notus22 septiembre, 2025

León, Guanajuato.- Con beneficio potencial para 80 personas que requieren algún trasplante, un hombre de 42 años originario de León se convirtió en donador de órganos y tejidos gracias a la buena voluntad de su familia para regalar vida y salud, en procuración multiorgánica realizada por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato de las instalaciones del Hospital General Regional (HGR) No. 58.

El donador sufrió un accidente que le ocasionó traumatismo craneal con lesiones severas, por lo que, la familia en un acto de amor para otras personas decidió donar dos riñones, dos córneas, así como piel y hueso.

“Contar con donadores altruistas de órganos y tejidos es muy importante, porque muchos pacientes requieren mejorar su calidad de vida o incluso tener una nueva oportunidad para seguir adelante. Por ello, hacemos un llamado a la población para que expresen a sus familiares su deseo de ser donadores o registrarse en las plataformas correspondientes. En un momento determinado todos podríamos ayudar a quienes nos necesiten. Agradecemos a los familiares de este donador por su buena voluntad”, comentó la doctora Nadia Aguilar Navarro, directora del hospital.

Informó que los dos riñones serán trasplantados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del Bajío (CMNB) también en León, mientras que ambas córneas fueron transportadas al Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) en Jalisco, ambos del propio IMSS.

Por otro lado, la piel y el hueso fueron procurados con apoyo del Instituto Nacional de Biotecnología del estado de Jalisco a donde fueron llevados, con lo cual, sumado a los órganos y tejidos previamente mencionados, se podrá beneficiar potencialmente a 80 pacientes que los requieren.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA): https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse.

