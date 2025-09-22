Mil 200 empleos se ofertarán, en Manuel Doblado

Con la puesta en funcionamiento y expansión de la empresa Condumex se garantiza la creación de más empleos para los dobladenses

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente municipal de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro informó que próximamente se estarán abriendo mil 200 plazas de trabajo en el municipio.

Alfaro señaló que, la creación de éstas nuevas fuentes de empleo obedecen a que la planta Condumex que se acaba de instalar en el municipio ya se encuentra en operación, además se encuentra en una nueva fase de ampliación de su capacidad de producción.

Así mismo, la empresa informó que toda aquella persona que quiera comenzar con el proceso de reclutamiento, puede hacerlo dirigiéndose directamente a las instalaciones de la empresa, al mismo tiempo mencionaron que las vacantes disponibles son operadores, líderes de área, personal de mantenimiento, así como personal para otras áreas.

